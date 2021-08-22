Все результаты турнира UFC Вегас 34

В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В главном бою вечера американский боец среднего веса Джаред Каннонье (14-5) победил по очкам соотечественника Келвина Гастелума (16-8). Представляем все результаты турнира.
Джаред Каннонье победил Келвина Гастелума единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47).
Марк Мадсен победил Клэя Гуиду раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27).
Паркер Портер победил Чейса Шермана единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Сайдиокуб Кахрамонов победил Тревина Джонса удушающим приёмом – (Раунд 3, 4:39).
Винс Пичел победил Остина Хаббарда единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Александр Пантожа победил Брэндона Ройвал удушающим приёмом – (Раунд 2, 1:46).
Остин Линго победил Луиса Салданью единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Брайэн Келлехер победил Доминго Пиларте единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Джозиане Нунес победила Бию Малецки нокаутом (Раунд 1, 4:54).
Уилльям Найт победил Фабио Черанта нокаутом (Раунд 1, 3:58).
Игнасио Бахамондес победил Рузвельта Робертса нокаутом (Раунд 3, 3, 4:55).
Рамиз Брахимай победил Сашу Палатникова удушающим приёмом – (Раунд 1, 2:33).
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