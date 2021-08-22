Джей Пол обратился к Дэвису, самолёт которого попал в аварийную ситуацию при взлёте

Известный видеоблогер Джейк Пол отреагировал на инцидент, который произошёл с чемпионом WBA в первом полусреднем весе Джервонтом Дэвисом, чей самолёт попал в аварию при взлёте.
«Ну вот всё и позади. Рад, что с тобой всё в порядке, чемпион», — написал Пол на своей странице в «Твиттере».
Джервонта Дэвис в профессиональной карьере провёл 25 боёв, в которых одержал 25 побед (24 нокаутом). Накануне стало известно, что Дэвис должен определиться, в каком весе он хочет выступать, и отказаться от поясов в других дивизионах.
Джейк Пол проведёт следующий бой 28 августа. Его соперником станет Тайрон Вудли. Бой будет проходить по правилам бокса в Огайо (США). Ранее Джейк составил список бойцов, с которыми хотел бы провести поединок. Джервонту он также в него включил.
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