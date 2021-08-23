Виталия Кличко не пустили на встречу Ангелы Меркель

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что его не пустили на встречу канцлера Германии Ангелы Меркель в аэропорту Борисполя.

«Прибыл в аэропорт Борисполь, где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель, как это было и во время её прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили.

Силой прорываться, конечно, не буду. Получили ли команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!» — написал Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Последний поединок Виталий Кличко провёл в сентябре 2012 года, победив Мануэля Чарра. Всего на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.