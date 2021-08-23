Хабиб Нурмагомедов: ещё не встречал журналиста, который мог бы меня раскрыть

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о журналистах. По словам Нурмагомедова, ещё никому из журналистов не удалось раскрыть его личность во время интервью.



«Интервью с Гордоном? У него большой опыт. Если он хочет обсудить со мной политику, то это невозможно. Я устал её обсуждать. Я ещё не встречал журналиста, который мог бы меня раскрыть. Все задают вопросы: как в ноги пройти, как ударить. Да, я хорошо умею драться, но это моя не самая сильная сторона. Вы, конечно, журналисты, простите. Вы все великие. Но у вас одинаковые вопросы. Мне было бы интересно обсудить, почему Роналдо не дали «Золотой мяч» в 1994 году, как получилось, что Беланов стал лучшим игроком в 1986 году при Марадоне. Много вопросов, которые хотелось бы обсудить.



Я хотел бы увидеть историю противостояний Мейвезера и Пакьяо, которая была на протяжении 15-20 лет. Всю предысторию хотел бы увидеть. Все же уже забыли. Этот момент хотел бы посмотреть, поковыряться в истории бокса. Второе — было бы интересно рассказать про бой и предысторию поединка Фёдора Емельяненко и Мирко Крокопа. Это один из самых великих боёв. Мирко вырубал всех, а его разобрал Фёдор в стойке, которому в стойке вообще никто не отдавал предпочтения. Ещё посмотрел бы на последний бой Мохаммеда Али: зачем он на него выходил, какие были причины. Потому что непонятно, зачем ему вообще это было нужно. На мой взгляд, вообще не нужно», — передаёт слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.