Гаджиев прокомментировал поражение Харитонова от Конго на Bellator 265

Российский промоутер Камил Гаджиев поделился мыслями после поражения 41-летнего российского бойца Сергея Харитонова, которое он потерпел в поединке с представителем Франции Чейком Конго на турнире Bellator 265.

«После его глупой болтовни я потерял этого человека. А после его выступления с Конго… Он проиграл и отчасти сделал это нелепо.

В Bellator для Серёги ещё найдутся соперники. Там любят возрастных бойцов, и по уровню Серёга будет долго соответствовать. Если эта ветеранская история продолжится, то он будет свои денежки спокойно зарабатывать, а потом в России в казино тратить», — сказал Гаджиев на пресс-конференции.

Ключевым в поединке стал второй раунд, во второй половине которого Сергею Харитонову приходилось лишь отбиваться от серии атак французского бойца. В последние секунды раунда Чейк Конго перевёл бой в партер и провёл удушающий приём, в результате которого за секунду до конца раунда россиянин постучал по настилу.

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