А. Емельяненко: Харитонов — животное. Он запросил сумасшедшие деньги за бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал об отношении к другому российскому бойцу MMA Сергею Харитонову, выступающему в Bellator.

«Харитонов — такое животное, что мне даже не хочется выходить с ним драться. Когда нам предлагали организовать бой, он запросил какие-то сумасшедшие деньги: $ 500 тыс.

Да он не готов драться со мной ни технически, ни физически. Он прекрасно понимал, что просто сольёт этот бой. Я его не рассматриваю даже как человека», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

40-летний Александр Емельяненко провёл 37 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед и потерпев восемь поражений, ещё один бой закончился вничью. У 41-летнего Сергея Харитонова 30 побед и семь поражений, ещё два поединка признали несостоявшимися.