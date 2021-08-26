Стал известен следующий соперник Артура Бетербиева
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Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев сразится с американцем Маркусом Брауном, дата боя пока неизвестна. Об этом сообщает журналист Марк Коппинджер в своём «твиттере».
Сообщается, что президент WBC Маурисио Сулейман обязал Бетербиева провести защиту пояса. Крайний срок подписания контракта на поединок — 17 сентября.
36-летний Бетербиев дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.
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