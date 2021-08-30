Пол согласен на реванш с Вудли, если Тайрон сделает тату с текстом «я люблю Джейка»

24-летний американский блогер Джейк Пол готов дать реванш 39-летнему экс-бойцу UFC Тайрону Вудли при выполнении одного необычного условия. Об этом заявил Пол сразу после боя, когда Тайрон выразил несогласие с решением судей и объявил о желании провести реванш.

Как информирует TSN в «Твиттере», Джейк Пол сообщил, что он проведёт бой-реванш с Тайроном Вудли, если он сделает татуировку «Я люблю Джейка Пола».

Напомним, в результате поединка Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.



Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.



Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.