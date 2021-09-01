Дмитрий Губерниев подробно ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о ринг-гёрлз

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявившего о ненужности ринг-гёрлз в смешанных единоборствах.
«Мне кажется, что, наоборот, бикини — это прекрасно, замечательно. Это приковывает внимание, я люблю смотреть на ринг-гёрлз, и мне кажется, что огромное количество мужчин тоже это любят, и женщинам это нравится, потом они стремятся, занимаются спортом, ЗОЖем, чтобы быть похожими на девчонок, которые показывают свои замечательные спортивные фигуры. Мне кажется, тут не идёт речь об уважении к женщинам или мужчинам, это просто такие хорошие старые добрые традиции.
С моей точки зрения, ринг-гёрлз только популязируют спорт. Но если говорить, допустим, про смешанные единоборства — лежачих можно бить? Можно, а женщины почему не могут быть в бикини, женщинам нельзя, но лежачих бить можно — это как-то странно, с моей точки зрения.
Мнение Хабиба я уважаю, в том числе мнение других участников процесса, но у меня есть своё мнение на этот счёт. Мы не обязаны соглашаться друг с другом, даже несмотря на взаимное уважение», — приводит слова Губерниева Metaratings.
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