Британец Пимблетт, ярко дебютировавший в UFC, выиграл бонус за выступление вечера

В субботу, 4 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В основном карде выступил скандальный дебютант лиги 26-летний британец Пэдди Пимблетт. Его соперником стал 25-летний представитель Бразилии Луиджи Вендрамини.

Бразилец уверенно начал схватку, несколько раз хорошо пробил по оппоненту и был близок к досрочной победе. Но Пимблетт выдержал натиск оппонента, а на последней минуте первого раунда сам перешёл в наступление и нокаутировал противника, ярко дебютировав в UFC. Именно Пимблетту и удалось выиграть бонус за выступление вечера в размере $ 50 тыс.

Напомним, что до подписания контракта с американским промоушеном Пэдди Пимблетт успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а недавно раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, за что получил множество неприятных сообщений в социальных сетях.