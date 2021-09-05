Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Британец Пимблетт, ярко дебютировавший в UFC, выиграл бонус за выступление вечера

Британец Пимблетт, ярко дебютировавший в UFC, выиграл бонус за выступление вечера
Комментарии

В субботу, 4 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В основном карде выступил скандальный дебютант лиги 26-летний британец Пэдди Пимблетт. Его соперником стал 25-летний представитель Бразилии Луиджи Вендрамини.

Бразилец уверенно начал схватку, несколько раз хорошо пробил по оппоненту и был близок к досрочной победе. Но Пимблетт выдержал натиск оппонента, а на последней минуте первого раунда сам перешёл в наступление и нокаутировал противника, ярко дебютировав в UFC. Именно Пимблетту и удалось выиграть бонус за выступление вечера в размере $ 50 тыс.

Напомним, что до подписания контракта с американским промоушеном Пэдди Пимблетт успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а недавно раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, за что получил множество неприятных сообщений в социальных сетях.

Новость по теме
Брансон победил Тилла в главном бою турнира UFC Вегас 36
Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: BJ Penn

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021