А. Емельяненко назвал гонорар, который Харитонов запросил за бой с ним

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, какой гонорар за бой с ним запросил Сергей Харитонов, выступающий в Bellator. По словам Емельяненко, Харитонов запросил $ 500 тыс.

«Сейчас Харитонов где-то дерётся, но стал медленный, никакущий. Недавно проиграл в Bellator — удушили его. Я ему давно предлагал бой. Ему даже Камил Гаджиев предлагал. Он сделал афишу: «Емельяненко — Харитонов: по 10 миллионов [рублей] каждому».

Он попросил полмиллиона долларов. Гаджиев говорит: «Харитонов, ты таких денег за границей никогда не получал. За всю историю боёв ты заработал меньше, чем хочешь получить за поединок с Емельяненко». Все поняли, что он сливается с боя, завышает сумму», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.