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Чемпион BRAVE CF Эльдар Эльдаров бросил вызов Александру Шаблию

Чемпион BRAVE CF Эльдар Эльдаров бросил вызов Александру Шаблию
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Чемпион промоушена BRAVE CF в суперлёгком весе Эльдар Эльдаров вызвал на бой Александра Шаблия. Причиной вызова стал факт, что Шаблию не нашли соперника на предстоящий турнир Bellator в России и Александр остался без поединка.

«С момента моего крайнего боя прошло уже полгода и пора возвращаться в дело. Понравилось выступать в России, думаю сделать это снова. Вчера увидел пост у Александра Шаблия, где он говорит, что никто не хочет с ним драться. Всегда хотел проверить себя против ударника высокого уровня. Таковым, по моему мнению, в России является Шаблий. Что скажешь, Саша? Ты выступаешь в категории 70 кг, я в 75, но, думаю, это вопрос решаемый. Судя по всему, Беллатор не нашёл тебе соперника в московском турнире, а ты, смотрю, в неплохой форме», — написал Эльдаров в «Инстаграме».

Эльдар Эльдаров последний свой поединок провёл в январе 2021 года на турнире BRAVE в России. В Сочи Эльдар впервые защитил свой пояс против бразильца Леонардо Мафра, победив того техническим нокаутом в первом раунде.

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