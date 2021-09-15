«Специалисты по приготовлению отбивных». А. Емельяненко показал фото с шеф-поваром Ивлевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На фото Емельяненко изображён вместе с известным российским шеф-поваром, телеведущим и ресторатором Константином Ивлевым.
«Два специалиста по приготовлению отбивных», — подписал он фото.
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru
Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым, Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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