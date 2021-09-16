Чендлер назвал качество, в котором Порье нет равных

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер поделился мнением о бывшем временном чемпионе UFC в лёгком весе Дастине Порье. По мнению Чендлера, Порье нет равных, когда дело доходит до добивания оппонента, и за счёт этого он отберёт пояс у Чарльза Оливейры.
«У Порье есть особенность, в которой ему нет равных, — нанести повреждение сопернику и закончить бой. Это как раз то, чего не удалось мне сделать в предыдущем бою. Думаю, в третьем—четвёртом раунде Порье «финиширует» Оливейру», — рассказал Чендлер в интервью YouTube-каналу MMA Fighting on SBN.
Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — 10-м.
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