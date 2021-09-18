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Би-Джей Пенн: сегодня у чемпионов в лёгком весе нет смелости

Би-Джей Пенн: сегодня у чемпионов в лёгком весе нет смелости
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Американский боец смешанных единоборств Би-Джей Пенн, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, разместил новый пост в своём «инстаграме», поделившись мыслями о нынешнем положении дел в ММА.

«Большинство людей ни черта не знают о боксе, большинство ни черта не знает о джиу-джитсу, не знает о ММА! Би-Джей Пенн был в расцвете сил уже в 25 лет! Единственный чемпион UFC в 170 и 155 фунтах, когда-либо участвовавший в этом промоушене. Я выиграл пояс UFC у величайшего чемпиона лиги в полусреднем весе — с пятью защитами.

А сегодня у чемпионов в лёгком весе нет смелости, чтобы хотя бы попытаться. Но я их не виню. Даже если кто и выиграет у такого отличного бойца, то попадёт в больницу. Никогда не принимал PED, чтобы лучше драться. При этом каждый знает, кто противостоял мне в клетке. Но я никогда не принимал стероиды. Это просто факт! Ни разу, ни разу — величайший!» — написал Пенн.

Фото можно посмотреть на странице Пенна в «Инстаграме».

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