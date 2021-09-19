Джошуа: обещаю сделать всё, что в моих силах, чтобы до конца карьеры сразиться с Фьюри

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал, что сделает всё возможное, чтобы провести бой с действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC, британцем Тайсоном Фьюри.



«Мы должны были подраться уже к этому моменту, а вместо этого сидим сейчас здесь и говорим на эту тему. Но этот бой обязательно случится. Мне известно, что многие говорят о боксёрской политике, но я, со своей стороны, обещаю сделать всё, что в моих силах, чтобы до конца карьеры сразиться с Тайсоном Фьюри.



С Фьюри мы оба с улиц, два воина, два бойца, пришедшие из любительской системы Великобритании и покорившие мир. Мы сделаем это в Британии. Не беспокойтесь о возрасте, политике в боксе или об американском долларе. Это британский бой», — приводит слова Джошуа Daily Mail.

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