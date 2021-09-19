Дэвис: вся арена болела за Ромеро. Было забавно побыть плохим парнем
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Боец полутяжёлого веса Фил Дэвис прокомментировал свою победу над Йоэлем Ромеро в главном бою турнира Bellator 266. Дэвис одержал победу раздельным решением судей – 30:27, 30:26. Третий судья отдал предпочтение Ромеро – 29:28.
«Я очень устал, что довольно удивительно. Ромеро задаёт очень неудобный темп. У него много движений, финтов, всё через мощь. Мне помогла борьба, на которую я решился, когда понял, что Йоэль немного устал. Я боялся, что пропущу возможность перейти в борьбу, как это было в бою с Немковым. Ромеро очень сильный, у него мощные ноги.
Я не так часто слышал, как вся арена болеет за моего противника. Было забавно на какое-то время побыть плохим парнем», — приводит слова Дэвиса BJPenn.com.
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