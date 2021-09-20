Вячеслав Дацик обратился к Александру Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик обратился к другому бойцу MMA Александру Емельяненко. Дацик призвал Емельяненко выйти на бой с ним, после чего закончить карьеру.
«Саша Емельяненко, ты смотрел мой бой против Танка «Т-34» (Данияла Эльбаева. — Прим. «Чемпионата») и нашёл там много ошибок. То есть получается, что я для тебя лёгкий, проходной вариант. Ты же показал великолепный бой против Артёма Тарасова. Ну что, надеюсь, в этом году мы закончим наш спор!
Ты говорил, что тебе нужны какие-то там деньги за бой со мной, тебе их предлагает Федерация бокса России. Так что приезжай, подписывай контракт, и надеюсь, что в этом году мы урегулируем наш с тобой спор, который тянется ещё с 2009 года. Проведёшь лёгкий бой, срубишь лёгких денег. Ты же сказал, что я лох. Ну так быстро выйдешь, вырубишь — и всё. До встречи!
Просто пора уже заканчивать твою карьеру, Саша. И я надеюсь, что она закончится в бою со мной. Ариведерчи», — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.
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