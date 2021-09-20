А. Емельяненко рассказал, как жёстко напугал хейтера

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как однажды жёстко напугал человека, писавшего ему гадости в социальных сетях.

«Меня удивляют разные (использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»), которые пишут всякие гадости с закрытых аккаунтов. Я как-то раз нашёл одного такого.

Я его нашёл, подошёл сзади, руку на плечо положил и сказал: «Привет, как у тебя дела?» Он голову повернул, а я смотрю — у него коленки поджались, присел и обоссался. Я говорю: «Ну ты и (использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»). Иди отсюда, тебя даже трогать противно, не пиши гадости, а то в следующий раз я тебе подзатыльников надаю», — рассказал Емельяненко в прямом эфире в своём «инстаграме».