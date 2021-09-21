В США задержали скандального друга Конора Макгрегора

Американский боец Bellator Диллон Дэнис, друг и напарник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, задержан полицией Нью-Джерси (США). Об этом сообщает MMAJunkie.

Причина задержания не сообщается. Известно, что Дэнис в момент задержания оказал сопротивление полиции.

28-летний Диллон Дэнис провёл два поединка в смешанных единоборствах, одержав в них две победы. Он не выходил в клетку с июня 2019 года. В январе 2020 года он должен был выступить на турнире Bellator, однако снялся с поединка из-за травмы колена. В марте того же года он перенёс операцию.

Напомним, Дэнис был активным участником массовой потасовки после боя Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года, когда россиянин выпрыгнул из клетки по окончании схватки.