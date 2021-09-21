Менеджер Емельяненко выступил с заявлением по бою Александра с Тарасовым

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, выступил с заявлением по боксёрскому поединку подопечного с блогером Артёмом Тарасовым. Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей.

«Вижу, что в соцсетях до сих пор идёт бурное обсуждение боя между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым. В первую очередь призываю всех проявить уважение к Артёму — он большой молодец, что в принципе согласился на этот бой. И вёл он его тактически абсолютно верно для бойца его антропометрии и уровня.

Что касается Александра Емельяненко и критики в его адрес — после годового загула и абсолютно разобранного состояния он смог набрать текущую форму за 2,5 месяца. Это не победа над Тарасовым. Это победа над самим собой.

Отдельное спасибо всем, кто был рядом, помогал и верил в нас», — написал Бостанов в своём «инстаграме».