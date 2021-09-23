Розенстрайк: Блэйдс — удобный соперник для меня, хочу нокаутировать его одним ударом

Боец смешанных единоборств Жаирзиньо Розенстрайк поделился ожиданиями от боя с Кёртисом Блэйдсом. Тяжеловесы встретятся 25 сентября на UFC 266.



«Я сконцентрирован на нокауте и не думаю о том, что будет делать соперник. Сосредотачиваюсь только на себе. Для меня Блэйдс — очень удобный соперник. Мне кажется, что он сразу же пойдёт в борьбу, мы хорошо его знаем. Мы дерёмся в тяжёлом дивизионе, цена ошибки крайне высока.



Я настроен победить нокаутом, одним чётким ударом. Посмотрим, что покажет Блэйдс, но я буду идти вперёд с самого начала. Я должен его нокаутировать», — приводит слова бойца BJPenn.



Жаирзиньо Розенстрайк, имеющий шестую позицию в рейтинге тяжёлого веса UFC, в недавнем поединке на UFC Fight Night 189 победил техническим нокаутом Аугусто Сакаи. Именно после этого боя он заявил о желании провести поединок с Блэйдсом. На счету Розенстрайка восемь боёв UFC, из которых он уступил в двух.



Кёртис Блэйдс, занимающий четвёртое место в рейтинге тяжёлого веса UFC, в своём последнем поединке, состоявшемся в феврале на UFC Fight Night 185, уступил нокаутом Деррику Льюису. Всего на его счету 13 боёв в UFC, из которых он проиграл лишь три.