Розенстрайк: Блэйдс — удобный соперник для меня, хочу нокаутировать его одним ударом

Боец смешанных единоборств Жаирзиньо Розенстрайк поделился ожиданиями от боя с Кёртисом Блэйдсом. Тяжеловесы встретятся 25 сентября на UFC 266.
«Я сконцентрирован на нокауте и не думаю о том, что будет делать соперник. Сосредотачиваюсь только на себе. Для меня Блэйдс — очень удобный соперник. Мне кажется, что он сразу же пойдёт в борьбу, мы хорошо его знаем. Мы дерёмся в тяжёлом дивизионе, цена ошибки крайне высока.
Я настроен победить нокаутом, одним чётким ударом. Посмотрим, что покажет Блэйдс, но я буду идти вперёд с самого начала. Я должен его нокаутировать», — приводит слова бойца BJPenn.
Жаирзиньо Розенстрайк, имеющий шестую позицию в рейтинге тяжёлого веса UFC, в недавнем поединке на UFC Fight Night 189 победил техническим нокаутом Аугусто Сакаи. Именно после этого боя он заявил о желании провести поединок с Блэйдсом. На счету Розенстрайка восемь боёв UFC, из которых он уступил в двух.
Кёртис Блэйдс, занимающий четвёртое место в рейтинге тяжёлого веса UFC, в своём последнем поединке, состоявшемся в феврале на UFC Fight Night 185, уступил нокаутом Деррику Льюису. Всего на его счету 13 боёв в UFC, из которых он проиграл лишь три.
- 23 сентября 2021
-
00:53
- 22 сентября 2021
-
23:47
-
22:55
-
21:49
-
20:28
-
19:56
-
18:24
-
17:32
-
16:35
-
15:26
-
15:00
-
14:28
-
14:01
-
13:58
-
13:03
-
12:03
-
11:46
-
11:36
-
11:30
-
11:02
-
10:22
-
10:00
-
09:41
-
09:31
-
09:16
-
08:38
-
08:02
-
07:30
-
03:08
-
02:52
-
01:04
-
00:18
-
00:01
- 21 сентября 2021
-
23:00
-
22:49