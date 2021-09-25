Дрозд назвал фаворита поединка Усика и Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд высказался о предстоящем поединке британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Энтони предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоится 25 сентября и будет показан в прямом эфире РЕН ТВ. По мнению Григория, шансы несколько выше у британца.



«Я буду следить за боем. Отдаю предпочтение Энтони Джошуа в этом поединке: примерно 60 на 40 или 55 на 45. Я думаю, что оба бойца готовы максимально. Для Джошуа, который защищает титул чемпиона мира, подготовка должна быть идеальной. А у Саши Усика такая же возможность – сделать историю и перейти на другую категорию в статусе претендента. Это тоже сумасшедшая мотивация, поэтому я думаю, что он будет очень хорошо готов.

Наверное, тут можно сказать про скорость и стиль Саши. Быстрота рук и ног – это такие преимущества его. На стороне Джошуа габариты и сила удара, опыт и физическая мощь, сила, функционал. Тот, кто лучше сможет использовать свои плюсы и навыки, тот, наверное, и победит.



Возможно, что никто не будет рисковать, потому что опытные бойцы иногда осторожничают, просчитывают риски. Тогда бой может быть немного скучноватым, я этот вариант не исключаю. Но мне видится, что, будучи претендентом на титул чемпиона мира в тяжёлом весе, Саша обязан рисковать, идти в обмен и обострять бой. Я бы очень хотел, чтобы он был динамичным», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.