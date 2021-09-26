Промоутер Джошуа: Энтони уже говорит о реванше, он хочет быть чемпионом мира

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, прокомментировал поражение британца в бою с украинцем Александром Усиком. Украинец победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Усик очень техничен. Усик — фантастический боксёр с отличной психологической готовностью. Более сильный боксёр сегодня победил. Он действительно удивил.

Реванш? Это будет непросто. Но Джошуа уже говорит о нём, он хочет быть чемпионом мира. Джошуа сказал, что с ним всё в порядке, нет повреждений. Думаю, что он сразу захочет провести реванш. Но Джошуа нужно придумать что-то новое, в таком бое Усик был лучше.

Нельзя сравнивать это с поражением от Руиса. Там было совсем другое. Здесь Джошуа дрался с одним из лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. Но Энтони голоден, он хочет вернуть свои пояса», — сказал Хирн после боя.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.