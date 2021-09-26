Усик плакал после победы над Джошуа, танцевал с флагом Украины и праздновал с женой. Фото

25 сентября в Лондоне на ринге арены «Тоттенхэм Хотспур» украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

Украинец не сдержал слёз после победы над Джошуа.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.

Из 25 проведённых боёв Джошуа потерпел поражение лишь в одном. Энтони проиграл нокаутом американцу Энди Руису.

Лучшие кадры с боя Усик — Джошуа — в нашей фотоподборке.