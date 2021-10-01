Владимир Кличко: Усик вошёл в историю, но у Джошуа ещё есть время

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высказался относительно недавнего боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Победу в этом противостоянии праздновал Александр, завоевавший за счёт неё титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
«Усик вошёл в историю ещё в 2012 году, когда выиграл олимпийское золото. Я видел, как Александр выигрывал золотую медаль, видел, как то же самое сделал Джошуа. Будучи непобеждённым в течение такого долгого времени и выиграв все титулы в тяжёлом весе, а теперь и в супертяжёлом, Усик вошёл в историю. Этот парень особенный.
Помню, у меня была похожая ситуация: в 2004-м я проиграл два боя подряд, ну почти подряд. Но это лишь помогло мне прийти в норму и стать одним из самых долгоживущих чемпионов.
У Джошуа ещё есть время. Главное, преодолеть свалившиеся на него трудности», – сказал Владимир в интервью для Sky Sports Boxing.
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