«Наш парень забрал пояса». Россия от души порадовалась за Усика

В ночь на 26 сентября в Лондоне завершился вечер профессионального бокса, главным героем которого стал Александр Усик. Украинский спортсмен единогласным решением судей победил Энтони Джошуа, и не просто отобрал у него сразу четыре чемпионских титула, но и попросту разгромил.

Победой Усика восхищались без преувеличения по всему миру. Его успех прокомментировали такие легенды, как Джордж Форман, Оскар де ла Хойя, Леннокс Льюис, Рой Джонс и многие другие. В России за поединком Александра также пристально следили и порадовались его успеху от души. Собрали самые яркие реакции российских спортсменов, функционеров и представителей шоу-бизнеса.

Так, одним из первых на успех Усика отреагировал экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который назвал выступление боксёра «впечатляющим».

Друг Орла Ислам Махачев также не обошёл вниманием перформанс симферопольца.

«С детства за Усика», — написал Ислам и сделал отсыл к посту двухлетней давности, в котором он выражает желание увидеть битву Александра с Джошуа.

Ещё один экс-чемпион UFC из России Пётр Ян был совсем лаконичен. «Красавец», — написал сибиряк в «сториз» своего «инстаграма».

Куда более проникновенной и едва ли не трогательной была реакция ветерана ММА Александра Шлеменко.

«Приятно посмотреть, приятно, что наш парень забрал эти пояса. Теперь весь русскоговорящий мир испытывает приятные эмоции. Знаете, для меня это очень приятно. Александр — такой же парень, как и я. Простой, который любит свою родину. Который не делит Россию, Украину, Беларусь. Понимаете, мы все родились в одной стране. Александр — тот человек, на котором держится наша дружба. Он не забывает язык, на котором общался. Он даёт пресс-конференции на русском. Уверен, что его ущемляют. Только его победы дают ему возможность оставаться на плаву. Мы все братья. Когда побеждает человек, который несёт мир, братство и добро, это в 1000 раз приятнее. С Александра надо брать пример, ведь между нами сеют раздор. Если лидеры общественного мнения будут стоять на своём, никто не сможет стравить», — сказал Александр на канале «Ушатайка» в YouTube.

Непосредственные коллеги Усика из России, боксёры, также не скупились на комплименты. Дмитрий Кудряшов назвал бокс Александра «космическим».

Артур Бетербиев, которого Усик дважды бил в любителях, отдал должное мастерству давнего знакомого.

«Про бой Джошуа — Усик. Когда у меня спрашивали прогноз на бой, я отвечал, что выиграет Джошуа. Потом уже из моих интервью сделали нарезку, как будто я настроен против Усика и болею за Энтони. Но это не так. Я выражал своё мнение, основанное на том, с какими соперниками встречались эти боксёры, как проводили бои и т.д.

У меня не было и нет предвзятого отношения к любому из них. Я за бокс. За честный, красивый бокс. В котором обязательно будет победитель и проигравший. В этом бою выиграл Александр. И я искренне поздравляю его, его команду и всю Украину и с красивой, заслуженной победой», — написал Артур в «Инстаграме».

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд, судя по записи, смотрел поединок в большой компании в одном из развлекательных заведений. По завершении схватки Григорий назвал Александра «лучшим супертяжем мира, а также элитным боксёром по всем позициям». Ни убавить, ни прибавить, как говорится.

Глава Федерации бокса России Кирилл Щекутьев также не оставил без реакции триумф Усика, хотя его слова многие восприняли не совсем однозначно.

«Александр просто красавец, он показал всю красоту бокса! И в 12-м раунде он мог отправить Джошуа в нокдаун, просто не хватило каких-то секунд. Саня молодец, он продемонстрировал всё могущество советской школы бокса. При этом признаюсь, что эта победа для меня больше удивительна, чем предсказуема. Честно, думал, что победителем выйдет Джошуа, но этот результат я ни в коем случае не назову апсетом года, как многие могут это преподнести. Но для меня эта победа удивительная. Теперь они проведут реванш, и во втором поединке, на мой взгляд, Джошуа будет выглядеть по-другому», — сказал Щекутьев.

Но за Усиком следили не только спортсмены. К примеру, Дмитрий Губерниев в комментарии «Чемпионату» также похвалил Александра.

«Усик — огромный молодец, очень остроумный и образованный. Люблю, когда одерживают победы такие люди. Потрясающая победа. Саша действительно может вписать себя в золотую историю бокса. За личностей всегда хочется болеть, а Усик — личность. Поэтому объяснимо, что у нас огромное количество людей за него болеет», — пояснил обозреватель.

Известный ведущий политических ток-шоу Владимир Соловьёв назвал украинского чемпиона «Величайшим».

Артист и близкий друг Александра Поветкина Владимир Сычёв поздравил Усика и отметил его человеческие качества.

«Поздравляю с большой победой высококлассного боксёра и отличного порядочного человека! Саша, от души, дорогой. Отличный бой, сожалею, что не смог прилететь, но знаешь, что это по не зависящим от меня причинам», — написал Сычёв.

И, конечно, за Усика болело подавляющее большинство россиян. По мнению многих, в России за него болели даже больше, чем на Украине. Как видим, личность Александра поддерживается абсолютно всеми, и уж кто-кто, а добрейший парень из соседней страны действительно умеет объединять.