Азамат Керефов оставил пояс чемпиона ACA в легчайшем весе вакантным

Пояс чемпиона ACA в легчайшем весе, принадлежавший Азамату Керефову, стал вакантным. Об этом сообщил президент промоутерской компании Алексей Яценко.

«Чемпион ACA в легчайшем весе, непобеждённый Азамат Керефов завершил свой контракт с организацией, оставив титул. Титул лиги в легчайшем весе становится вакантным», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.

Чемпионский титул ACA Керефов завоевал в феврале 2020 года и дважды успешно защищал свой титул. На счету бойца из Нальчика 15 боёв и ни одного поражения.

Напомним, 4 октября в Грозном в спорт-холле «Колизей» состоится юбилейный турнир ACA 130. На спортивном мероприятии чемпион ACA в полусреднем весе, российский боец Абубакар Вагаев проведёт защиту титула в поединке с соотечественником Устармагомедом Гаджидаудовым.