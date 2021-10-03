Азамат Керефов оставил пояс чемпиона ACA в легчайшем весе вакантным

Пояс чемпиона ACA в легчайшем весе, принадлежавший Азамату Керефову, стал вакантным. Об этом сообщил президент промоутерской компании Алексей Яценко.
«Чемпион ACA в легчайшем весе, непобеждённый Азамат Керефов завершил свой контракт с организацией, оставив титул. Титул лиги в легчайшем весе становится вакантным», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.
Чемпионский титул ACA Керефов завоевал в феврале 2020 года и дважды успешно защищал свой титул. На счету бойца из Нальчика 15 боёв и ни одного поражения.
Напомним, 4 октября в Грозном в спорт-холле «Колизей» состоится юбилейный турнир ACA 130. На спортивном мероприятии чемпион ACA в полусреднем весе, российский боец Абубакар Вагаев проведёт защиту титула в поединке с соотечественником Устармагомедом Гаджидаудовым.
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