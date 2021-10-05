Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри заявил, что не повторит ошибку Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком

Тайсон Фьюри заявил, что не повторит ошибку Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком
Комментарии

Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри поделился мнением о возможной причине поражения Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком.

«Я был разочарован поражением Джошуа, но нужно отдать должное его сопернику. Усик имел отличный план на бой и идеально его выполнил. Парень поднялся с более лёгкой весовой категории и побил чемпиона — это редкость. Такое случилось только третий раз в истории.

Вот что получается, когда ты смотришь слишком далеко вперёд. Возможно, Джошуа смотрел на Усика, но видел перед собой Тайсона Фьюри. Я не допущу этой ошибки. Я не буду смотреть на Деонтея Уайлдера, думая об Энтони Джошуа. Даже если бы он победил, то я бы этого не делал. Просто я знаю, что каждый соперник опасен, особенно на таком уровне», — цитирует Фьюри Metro.

Уайлдер — Фьюри 3: Цыганский король снова нокаутирует Бронзового бомбардировщика? LIVE! Уайлдер — Фьюри 3: Цыганский король снова нокаутирует Бронзового бомбардировщика? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021