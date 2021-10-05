Тайсон Фьюри заявил, что не повторит ошибку Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком
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Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри поделился мнением о возможной причине поражения Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком.
«Я был разочарован поражением Джошуа, но нужно отдать должное его сопернику. Усик имел отличный план на бой и идеально его выполнил. Парень поднялся с более лёгкой весовой категории и побил чемпиона — это редкость. Такое случилось только третий раз в истории.
Вот что получается, когда ты смотришь слишком далеко вперёд. Возможно, Джошуа смотрел на Усика, но видел перед собой Тайсона Фьюри. Я не допущу этой ошибки. Я не буду смотреть на Деонтея Уайлдера, думая об Энтони Джошуа. Даже если бы он победил, то я бы этого не делал. Просто я знаю, что каждый соперник опасен, особенно на таком уровне», — цитирует Фьюри Metro.
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