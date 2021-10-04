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Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3, где смотреть бой-реванш Цыганского короля против Бронзового бомбардировщика, 9.10.2021

Уайлдер — Фьюри 3: Цыганский король снова уронит Бронзового бомбардировщика? LIVE!
Игорь Брагин
Бокс: Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3
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Американец через суд добился права ещё раз попытаться счастья в бою с Тайсоном. Главные подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 10 октября состоится третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Поединок Бронзового бомбардировщика и Цыганского короля пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «T-Mobile». «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя-реванша.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Когда бой-реванш Уайлдер — Фьюри 3
Live Игорь Брагин

Как завершились бои Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся в декабре 2018 года. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Тайсону. Ответный бой прошёл в феврале 2020 года. Цыганский барон нокаутировал Деонтея в седьмом раунде.

10:25 Игорь Брагин

Где смотреть бой Фьюри — Уайлдер 3

В США поединок покажут ESPN+ и FOX Sport. В Великобритании — BT Sport Box Office. В России бой-реванш будет транслироваться на телеканале РЕН-ТВ.

10:24 Игорь Брагин

Когда бой-реванш Уайлдер — Фьюри 3

Бой состоится в ночь на 10 октября 2021 года. Время начала не ранее 05:00 по московскому времени.

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