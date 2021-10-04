Уайлдер — Фьюри 3: Цыганский король снова уронит Бронзового бомбардировщика? LIVE!

Американец через суд добился права ещё раз попытаться счастья в бою с Тайсоном. Главные подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 10 октября состоится третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Поединок Бронзового бомбардировщика и Цыганского короля пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «T-Mobile». «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя-реванша.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.