Хабиб Нурмагомедов поддержал Александра Зинченко после критики из-за совместной фотографии
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал украинского футболиста Александра Зинченко, который подвергся критике на родине после совместного фото с Хабибом.
«Желаю тебе удачи во всём, если даже кому-то это не нравится», — написал Хабиб в «Инстаграме», обращаясь к Зинченко.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2) в компании полузащитника «горожан» Александра Зинченко.
Зинченко сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. Из-за травмы он не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
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