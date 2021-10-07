Хабиб Нурмагомедов поддержал Александра Зинченко после критики из-за совместной фотографии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал украинского футболиста Александра Зинченко, который подвергся критике на родине после совместного фото с Хабибом.



«Желаю тебе удачи во всём, если даже кому-то это не нравится», — написал Хабиб в «Инстаграме», обращаясь к Зинченко.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2) в компании полузащитника «горожан» Александра Зинченко.



Зинченко сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. Из-за травмы он не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.