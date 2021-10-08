Дацик заявил, что Александр и Фёдор Емельяненко принимали участие в договорных боях

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик выразил мнение о том, что братья известные спортсмены ММА Александр и Фёдор Емельяненко принимали участие в договорных боях.
«У Александра Емельяненко не все бои были проплаченными, но где-то были подставные. Я там один бой смотрел – такая ржака, беспонтовая подстава была. Достаточно посмотреть этот поединок, там же всё видно.
У Феди я тоже где-то одну подставу видел. Но это чисто моё мнение. Скорее всего, Федя на тотализаторе решил срубить бабцов. Это моё субъективное мнение. Ну а как? Ты же не запишешь, где они договорились и пошли ставить на тотализатор. Это понятно, тем более ты же понимаешь уровень человека. Предлагали ли мне подставной бой? Конечно. Но я дурак, со мной договариваться тяжело», – сказал Дацик в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.
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