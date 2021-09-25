Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дацик — об Александре Емельяненко: лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником

Дацик — об Александре Емельяненко: лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик сообщил о желании провести бой с Александром Емельяненко.

«Я слышал, что у Саши всё плохо. Видел его пару интервью, где он с перепоя что-то мельком говорил. Бухло — зло. До добра не доводит. Он молодец, взял себя в руки, перестал бухать, начал тренироваться, набирать форму. Лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником.

Емельяненко — враг! У нас с ним личные разборки», — приводит слова Вячеслава Дацика Sport24.

Ранее Дацик призвал Емельяненко выйти на бой с ним, после чего закончить карьеру. После этого промоутер Владимир Хрюнов рассказал, где и когда может состояться поединок Дацика с Емельяненко. Хрюнов назвал потенциальной датой боя 27 сентября.

Новость по теме
Вячеслав Дацик обратился к Александру Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021