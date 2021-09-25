Дацик — об Александре Емельяненко: лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик сообщил о желании провести бой с Александром Емельяненко.
«Я слышал, что у Саши всё плохо. Видел его пару интервью, где он с перепоя что-то мельком говорил. Бухло — зло. До добра не доводит. Он молодец, взял себя в руки, перестал бухать, начал тренироваться, набирать форму. Лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником.
Емельяненко — враг! У нас с ним личные разборки», — приводит слова Вячеслава Дацика Sport24.
Ранее Дацик призвал Емельяненко выйти на бой с ним, после чего закончить карьеру. После этого промоутер Владимир Хрюнов рассказал, где и когда может состояться поединок Дацика с Емельяненко. Хрюнов назвал потенциальной датой боя 27 сентября.
Новость по темеВячеслав Дацик обратился к Александру Емельяненко
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