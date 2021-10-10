Масвидаль: Уайлдер – лев, Фьюри – особенный. Я их фанат на всю жизнь

Боец UFC Хорхе Масвидаль поблагодарил за яркий боксёрский поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

«Деонтей Уайлдер – это лев, я фанат на всю жизнь. Тайсон Фьюри – особенный, и я фанат на всю жизнь. Спасибо вам обоим за развлечение от начала и до конца», – написал Масвидаль в своём аккаунте в «Твиттере».

Бой прошёл в Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл». В главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Фьюри победил 35-летнего американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Уайлдера. Поединок завершился в 11 раунде нокаутом в исполнении Фьюри.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.