Уайлдера доставили в больницу после поражения нокаутом в бою с Фьюри

Американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер был доставлен в больницу после поражения нокаутом в поединке с британским боксёром Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает The Independent.



По сведениям источника, такое решение было принято, чтобы исключить возможные травмы, которые мог получить Уайлдер после крайне непростого для себя боя.



Напомним, Деонтей побывал в нокдауне уже в третьем раунде, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон Фьюри. В дальнейшем бой проходил на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой в 11-м раунде нокаутом.

На счету Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Тайсоном.