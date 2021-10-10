«Эта трилогия будет жить вечно!» Брэдли — о бое Фьюри и Уайлдера

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли высказался о поединке, в котором встречались экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер из США и непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри. Бой состоялся в ночь на 10 октября мск. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.
«Великолепная классика! Эта трилогия будет жить вечно!» — написал Брэдли в своём «твиттере».
Это был уже поединок соперников. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
В активе Фьюри теперь 32 поединка, в которых он одержал 31 победу, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. На счету Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Тайсоном.
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