Фьюри сбил Бронзового бомбардировщика. Что будет с карьерой Деонтея Уайлдера

Самый ожидаемый боксёрский бой года прошёл так, как и ожидалось – Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер закатили в ринге гениальную рубку, из которой победителем вышел Цыганский король. Вне всяких сомнений, Тайсон провёл прекрасный поединок и заслуженно нокаутировал Уайлдера, защитив пояс чемпиона WBC. Впереди обсуждение масштаба величия Фьюри, разговоры о будущем сопернике и многое другое. Но сейчас хочется обсудить боксёра, который покидал арену с избитым лицом и грустным взглядом – Бронзового бомбардировщика.

Для начала стоит отдать должное Уайлдеру – он провёл замечательный бой. Деонтей не обманывал, утверждая, что находится в лучшей форме за карьеру. Американец дважды отправлял соперника в нокдаун и в первой половине встречи выглядел как минимум не хуже Фьюри. Главным козырем оставался его страшный удар, работавший, даже когда Бронзовый бомбардировщик был абсолютно обессилен. И, конечно, Деонтей продемонстрировал железный характер – в последних раундах он стоял на ногах буквально чудом, но всё равно отмахивался своими «бомбами».

Только этих подвигов оказалось мало, чтобы победить Цыганского короля. Деонтею в очередной раз банально не хватило мастерства: его боксёрский IQ по-прежнему на ступень ниже, чем у Тайсона. В четвёртом поединке Уайлдера и Фьюри нет никакого смысла именно из-за разницы в классе, которую после второго боя американец пытался спрятать за оправданиями в виде «тяжёлого» костюма, «странной» воды и «неправильного» тренера. Бронзовый бомбардировщик, несмотря на все свои достоинства, рядом с британцем выглядит весьма ограниченным боксёром.

Отсюда вопрос — что будет с экс-чемпионом мира, раз с Фьюри он наверняка не встретится? Главное, чтобы Деонтей вообще смог продолжить полноценную карьеру. На полученный американцем урон было страшно смотреть: по-хорошему тренерский угол должен выбросить полотенце ещё в восьмом-девятом раундах. Да вот только прошлый тренер после такого решения был уволен, и Малик Скотт не решился рискнуть работой, предпочтя, чтобы подопечный рисковал здоровьем. Уайлдер принял головой десятки плотных ударов от человека, который весит 125 килограммов.

С другой стороны, Уайлдеру всего 35 лет и его нокаутировали лишь дважды в профессиональной карьере. Скорее всего, Бронзовый бомбардировщик быстро придёт в себя и приступит к поиску нового соперника. А вот с этим точно будут проблемы. Фьюри наверняка откажется, для него это пройденный этап. Из боксёров наивысшего эшелона остаются Александр Усик и Энтони Джошуа, которые пока заняты – весной их ждёт реванш после сенсационной победы украинского спортсмена.

Конечно, есть ещё Диллиан Уайт, которому очень нужен денежный бой. После двух схваток с Александром Поветкиным британец искренне надеялся побороться за чемпионство, но в силу разных причин остался на обочине борьбы за пояса. Если Уайлдер захочет сразу биться с топом, Уайт станет единственно возможным вариантом. Фаворитом потенциальной встречи, разумеется, будет Уайлдер – если Диллиана сумел отправить в тяжёлый нокаут стареющий Поветкин, то «пушки» Деонтея британцу будет сдержать ещё сложнее.

Второй путь для Уайлдера – всё-таки дождаться реванша Джошуа-Усик и встретиться с проигравшим, потому что победителя наверняка будет ждать бой с Фьюри. Чтобы не простаивать и снова почувствовать уверенность, Деонтей пока может подраться с каким-нибудь середняком, которого сможет достаточно легко нокаутировать. Кстати, поединок Бронзового бомбардировщика с Энтони Джошуа напрашивается очень давно и обязательно соберёт огромную кассу. С Александром Усиком сложнее: украинец не так популярен и вдобавок имеет куда большие шансы «перебоксировать» Уайлдера.

Третья развилка для Уайлдера – завершение карьеры. Он заработал достаточно, чтобы его внуки и правнуки могли жить безбедно. Спортивное самолюбие Уайлдера, считавшего себя непобедимым чемпионом, может не перенести поражений от Фьюри. Не исключено, что Бронзовый бомбардировщик действительно уйдёт на покой, осознав, что вернуть чемпионский пояс будет практически нереально. Но такого исхода зрителям точно не хотелось бы видеть. Деонтей – замечательное явление в мире бокса и один из лучших нокаутёров в истории. Пусть он радует нас как можно дольше.