Легенду UFC Лидделла задержали по подозрению в домашнем насилии. Он называет себя жертвой

Знаменитый в прошлом боец UFC Чак Лидделл был задержан полицией в собственном доме. По предварительной информации, причиной стало домашнее насилие. Вскоре боец выступил с заявлением.



«Полиция повела себя максимально профессионально. Факты скоро будут опубликованы, но я решил сразу прояснить ситуацию.



Я стал жертвой инцидента, произошедшего в нашем доме. Жена напала на меня, но я ей никак не отвечал. У меня были зафиксированы синяки и рваные раны. Полицейские сообщили, что моя жена будет арестована. Я сам решил пойти с полицейскими вместо неё.



Это был один из многих случаев, когда я пытался оградить семейную проблему психического здоровья от внимания общественности. Больно осознавать, что дальше так продолжаться не может, поскольку наша жизнь достигла критической точки. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь», — написал боец в «Инстаграме».

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