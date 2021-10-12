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Хабиб представил бойца своей команды, подписавшего контракт с промоушеном ONE

Хабиб представил бойца своей команды, подписавшего контракт с промоушеном ONE
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Прославленный боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что боец из его команды Сайгид Изагахмаев подписал контракт с известным промоушеном ONE Championship.

«Ребята, рад поделиться с вами новостью — мой брат Сайгид Изагахмаев подписал контракт с ONE Championship. Его первый бой состоится в декабре», — написал Хабиб в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Хабиба Нурмагомедова.

27-летний Изагахмаев, выступающий в полусредней весовой категории, провёл в профессиональных ММА 19 поединков, потерпев лишь два поражения — от Элиаса Сильверио и Карлстона Харриса. Сайгид — классический «борец»: 11 побед было добыто сабмишенами, пять — судейским решением и только один раз Изагахмаев нокаутировал соперника.

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