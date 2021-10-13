«Меня посадили в джип и повезли на разборки». Режиссёр Климович — про конфликт с Хабибом

Режиссёр Егор Климович рассказал про свой конфликт с Хабибом Нурмагомедовым. Происшествие случилось, когда Климович вместе с бойцом Олегом Тактаровым приезжал с визитом в Дагестан.



«Мы поехали в Дагестан по приглашению Хабиба с инициативы Рамзана Ахматовича Кадырова. У нас должно было там произойти примирение, потому что не очень было красиво говорить со стороны Хабиба на тему того, что Олег Николаевич якобы не первый чемпион UFC. Но, когда мы были в Дагестане, случилась очень неприятная ситуация: они нашли мои фотографии с Конором. Я был с ним знаком по долгу службы, делал большое документальное кино о UFC 90-х.



Я поехал в Дагестан снять, как встречаются два талантливых спортсмена, герои своего времени. Но на следующий день произошёл конфликт, и они нас просто разделили. Олега Николаевича повезли делать какие-то подарки, а меня Хабиб со своими друзьями посадили в джип и повезли на какие-то разборки, свойственные его команде. Начали давить, мол, «что ты здесь делаешь?», начали удалять материал, который мы отсняли. Просто отобрали технику и начали удалять.



Мы не хотели это афишировать, потому что это довольно неопрятная тема. Данный поступок никак не связан с дагестанским гостеприимством, которое заложено в традициях этого прекрасного народа. Даже если враг приехал, то его нужно хорошо встретить. Хотя мы ехали не как враги, а как друзья, и рассматривали этот визит как новый виток взаимоотношений Тактарова и Хабиба», — цитирует Климовича «Матч ТВ».

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