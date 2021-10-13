Тактаров нецензурно выругался в адрес Нурмагомедова после шутки о Макгрегоре и дагестанцах

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров оценил шутку экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов высказал мнение, что Макгрегор может претендовать на медаль от главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, так как его «толпой избили дагестанцы».

«Хабиб идёт к чёрту, просто идёт к чёрту (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит комментарий Тактарова по поводу шутки Хабиба Metaratings.

Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, избитого тремя уроженцами Дагестана в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку. Что касается Макгрегора, то он стал одним из участников массовой потасовки на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, когда Нурмагомедов выпрыгнул из клетки сразу после боя.