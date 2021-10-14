Хавьер Мендес: Махачев раздавит как Хукера, так и дос Аньоса
Поделиться
Известный тренер Хавьер Мендес выразил уверенность, что Ислам Махачев легко справится как с Дэном Хукером, так и с Рафаэлем дос Аньосом. Напомним, 30 октября Махачев подерётся с Хукером на UFC 267 в Абу-Даби. Изначально россиянин должен был встретиться с дос Аньосом, но тот снялся из-за травмы.
«Встреча с Хукером — отличный бой для Махачева. Не знаю, будет ли Дэн Хукер сложнее, чем Рафаэль дос Аньос.
Я просто знаю, что в некоторых аспектах Хукер и дос Аньос очень похожи, и Махачев раздавит их обоих. Извините, но это так и есть», – приводит слова Мендеса Sportskeeda.
В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.
Новость по темеТренер Хукера: Махачев ещё не встречался с бойцами уровня Дэна
Комментарии
- 14 октября 2021
-
00:37
- 13 октября 2021
-
23:37
-
23:07
-
22:24
-
22:04
-
21:31
-
20:58
-
20:47
-
20:15
-
19:41
-
19:30
-
18:55
-
18:37
-
17:53
-
17:32
-
17:14
-
16:50
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:30
-
16:05
-
15:02
-
14:05
-
13:29
-
13:02
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:21
-
11:01
-
10:57
-
10:41
-
10:00
Партнерский контент