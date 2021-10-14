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Хавьер Мендес: Махачев раздавит как Хукера, так и дос Аньоса

Хавьер Мендес: Махачев раздавит как Хукера, так и дос Аньоса
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Известный тренер Хавьер Мендес выразил уверенность, что Ислам Махачев легко справится как с Дэном Хукером, так и с Рафаэлем дос Аньосом. Напомним, 30 октября Махачев подерётся с Хукером на UFC 267 в Абу-Даби. Изначально россиянин должен был встретиться с дос Аньосом, но тот снялся из-за травмы.

«Встреча с Хукером — отличный бой для Махачева. Не знаю, будет ли Дэн Хукер сложнее, чем Рафаэль дос Аньос.

Я просто знаю, что в некоторых аспектах Хукер и дос Аньос очень похожи, и Махачев раздавит их обоих. Извините, но это так и есть», – приводит слова Мендеса Sportskeeda.

В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.

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