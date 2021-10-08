Тренер Хукера: раньше Махачев не встречался с бойцами уровня Дэна

Фрэнк Хикман, тренер новозеландского бойца UFC Дэна Хукера, высказался о предстоящем бое, в ходе которого его подопечному будет будет противостоять россиянин Ислам Махачев. Махачев и Хукер сразятся 30 октября на турнире UFC 267.

«Все знают, в чём хорош Махачев. В чём хорош, в том и впрямь хорош. Но я считаю, что это будет отличный бой для Дэна. Знаю, что Ислам — явный фаворит, но мне кажется, что раньше он не встречался с бойцами уровня Дэна. Так что нас всех ожидает интересный поединок. Скорее всего, это будет бой по типу шахматной партии», — приводит слова Хикмана The AllStar.



Ранее Махачев поднялся на пятое место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя дос Аньоса (который теперь на седьмом месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).