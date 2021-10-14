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«Джиган пусть споёт». Дацик попросил Кадырова устроить ему бой с А. Емельяненко в Грозном

«Джиган пусть споёт». Дацик попросил Кадырова устроить ему бой с А. Емельяненко в Грозном
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Известный боец ММА Вячеслав Дацик попросил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова устроить ему бой с Александром Емельяненко в Грозном. Напомним, ранее Кадыров дал помощникам поручение организовать в столице республики поединок Емельяненко с певцом Джиганом.

«Уважаемый Рамзан Ахматович. Я посмотрел видео, где вы хотите сделать бой Александра Емельяненко против Джигана. Это не тот бой, который хочет видеть вся страна. Певцы пускай поют.

Сделайте Саше бой со мной. Бой Минеев — Исмаилов рядом не стоял. Джиган же пусть споёт перед нашим боем. Надеюсь, вам понравится эта идея и мы проведём бой в Грозном — бой на «Ахмат-арене». Это будет самый громкий бой ММА в России», — сказал Дацик в эфире «инстаграма».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Вячеслава Дацика.

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