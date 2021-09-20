Александр Емельяненко в Bellator — большое недоразумение. Забудьте про эту авантюру

Александр Емельяненко настолько хорошо обживается во фрик-боях, что о его возвращении в профессиональный спорт можно смело забыть. Но, несмотря на спрос со стороны «фриков» в лице Вячеслава Дацика и рэпера Джигана, с которым Емельяненко-младший встретится в ноябре, активно муссируются слухи о его возможном переходе в Bellator. Об этом не так давно заявил менеджер Александра Азамат Бостанов.

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Почему в это можно поверить? Во-первых, в тяжёлом дивизионе Bellator есть бойцы, которые почему-то котируются в топ-10. Это Джейк Хагер, известный в прошлом рестлер, выступавший в WWE под псевдонимом Джек Сваггер. Ему 39 лет и у него рекорд всего лишь 3-0. Кроме того, есть турецкий боец Гекхан Сарикам, возраст которого нигде не разглашается. Странно, не так ли?

Ну и не стоит забывать про Сергея Харитонова, которому Скотт Кокер предоставил шанс вернуться в гонку за титул, дав россиянину бой с 46-летним Чейком Конго, который задушил нашего десантника. К чести Харитонова, он не вляпывается в скандалы так же часто, как Емельяненко. Потому его пребывание в американском промоушене можно оправдать даже с сомнительными боями против 48-летнего обидчика Майка Тайсона Дэнни Уильямса или против Майка Кука, чья внешность не имела ничего общего с действительностью.

Но возвращаемся обратно к Александру Емельяненко. Есть ряд причин, почему переход в Bellator — это бред, на который Скотт Кокер никогда не подпишется:

Bellator — это конкурентная лига, которая переманивает к себе экс-бойцов UFC или перспективных атлетов со всего мира (например Усман Нурмагомедов, Эй Джей Макки). Не стоит забывать, что Эдди Альварес в начале был чемпионом Bellator, а потом повторил этот успех в UFC. Итого американская лига может заработать непоправимый репутационный ущерб добавлением в свой ростер сбитого лётчика, который в последний раз дрался на высоком уровне около 10 лет назад.

Емельяненко 40 лет. Как мы знаем, Скотт Кокер и менеджмент Bellator не всегда обращают внимание на возраст в паспорте, иначе Чейка Конго да и старшего брата Александра забраковали бы. Но с годами на первый план выходит дисциплина для поддержания формы. Если Конго выглядит на 10-15 лет моложе, то про нашего дебошира того же самого нельзя сказать.

Форма нашего бойца. Если вы видели бой Александра против блогера Артема Тарасова, тогда вам станет всё понятно. Если нет, то скажем коротко, Емельяненко весил 124 кг, на 38 кг больше, чем Артём, и умудрился вчистую проиграть первый раунд. Какие гарантии, что Александр изменит своё отношение к подготовке к боям, если вернётся в профи? Учитывая его срывы, из которых его постоянно вытаскивает менеджер Азамат Бостанов, таких гарантий нет.

Известно, что Фёдор Емельяненко и Скотт Кокер находятся в дружеских отношениях. Именно благодаря тесным взаимоотношениям Последний Император оказался в ростере Bellator и до сих пор в нём состоит. А ещё все знают, что братья Емельяненко не общаются между собой около 14 лет. Теперь подумайте, насколько целесообразно подписывать брата Фёдора, тем самым предавая своего приятеля (если так можно выразиться), сохраняющего свою маркетинговую ценность благодаря былым достижениям.

На него есть спрос со стороны блогеров и «фриков». Недавно Михаил Кокляев сообщил о реванше в следующем году. Кроме того, к Емельяненко-мл. подбивает клинья Вячеслав Дацик. Уверены, что это только начало очереди из желающих хайпануть на фамилии Емельяненко, ибо Фёдора мы точно не увидим в таких позорных мероприятиях. Потому мы считаем слова Азамата Бостанова о переговорах с Bellator уткой, которой не стоит верить.