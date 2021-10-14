Бой Андрея Корешкова и Рустама Хабилова на Bellator 269 отменён

Бой Андрея Корешкова и Рустама Хабилова, который должен был состояться в Москве на турнире Bellator 269, пришлось отменить. Об этом рассказал знаменитый боец Александр Шлеменко, в чью команду входит Корешков.
«Хотел сделать кое-какой инсайд. К сожалению, бой Андрея на Bellator отменён, Хабилов заболел. Так что Андрей готовится дальше и будет помогать мне», — сказал Шлеменко в эфире «Инстаграма».
Андрей Корешков за свою карьеру одержал 24 победы при четырёх поражениях. В своём последнем бою Корешков единогласным решением судей победил Сабаха Хомаси. Хабилов за свою карьеру провёл 28 боёв, в которых победил 24 раза, остальные поединки окончились поражением.
Напомним, ранее Хабилов выступал в UFC. Контракт с Bellator он подписал недавно и пока не провёл в промоушене ни одного поединка.
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