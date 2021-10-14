Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Андрея Корешкова и Рустама Хабилова на Bellator 269 отменён

Бой Андрея Корешкова и Рустама Хабилова на Bellator 269 отменён
Комментарии

Бой Андрея Корешкова и Рустама Хабилова, который должен был состояться в Москве на турнире Bellator 269, пришлось отменить. Об этом рассказал знаменитый боец Александр Шлеменко, в чью команду входит Корешков.

«Хотел сделать кое-какой инсайд. К сожалению, бой Андрея на Bellator отменён, Хабилов заболел. Так что Андрей готовится дальше и будет помогать мне», — сказал Шлеменко в эфире «Инстаграма».

Андрей Корешков за свою карьеру одержал 24 победы при четырёх поражениях. В своём последнем бою Корешков единогласным решением судей победил Сабаха Хомаси. Хабилов за свою карьеру провёл 28 боёв, в которых победил 24 раза, остальные поединки окончились поражением.

Напомним, ранее Хабилов выступал в UFC. Контракт с Bellator он подписал недавно и пока не провёл в промоушене ни одного поединка.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Андрей Корешков уже не тот. Обернётся ли его возвращение в Bellator провалом? Андрей Корешков уже не тот. Обернётся ли его возвращение в Bellator провалом?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021