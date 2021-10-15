«Толпой били». Магомед Исмаилов рассказал, как на него нападали скинхеды

Известный боец ММА Магомед Исмаилов вспомнил, как подрался со скинхедами в Москве. Спортсмен отметил, что избежал в драке серьёзных повреждений.
«Толпой били. Ну, не так чтоб били, я дрался, отбивался достаточно. В Москве скинхеды напали на меня, тогда времена скинхедов были. Это сейчас утихло. На Охотном ряду проводили время, а там скинхеды, туда-сюда и пошёл буян. Я выбежал вперёд каким-то образом, думал, все выбежали, а оказывается, я один выбежал. И много ребят на меня напало, ребят пять. Но все худенькие были, поэтому имелась возможность отбиваться», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
16 октября 2021 года в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena Магомед Исмаилов проведёт бой с соотечественником Владимиром Минеевым.
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