Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги разрешится в клетке! LIVE!

16 октября 2021 года в Красной поляне (Сочи, Россия) на «WoW Arena» пройдёт турнир AMC Fight Nights 104. В главном событии состоится бой-реванш между российскими бойцами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. На кону будет стоять чемпионский пояс в среднем весе. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию события.
Кард турнира Минеев — Исмаилов 2
Основной кард
- Владимир Минеев — Магомед Исмаилов
- Вагаб Вагабов — Хасан Юсефи
- Роман Силагадзе — Мухаммад Эминов (бой за титул чемпиона в полулёгком весе)
- Михаил Аллахмердиев — Шарабутдин Магомедов
- Давид Бархударян — Артур Алибулатов
Результаты боя Александр Минеев — Исмаилов 2
В поединке за звание чемпиона в среднем весе запланированы 5 раундов по 5 минут. Поединок может закончится досрочно, если один из бойцов отправит соперника в нокаут (технический нокаут), проведёт сабмишен (болевой или удушающий приём), либо будет дисквалифицирован. В том случае, если бой продлится всю дистанцию, победителя выявят судьи. Если судьи не сумеют выбрать победителя (как это было в первом поединке), может быть зафиксирована ничья.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Минеев — Исмаилов 2?
Трансляцию турнира AMC Fight Nights 104 «Минеев — Исмаилов 2» осуществит Матч ТВ и Матч! Боец. Начало ивента запланировано на 18.00, основного кард планируется на 21.00 мск.
Сколько заработают Минеев и Исмаилов
Достоверной информации о том, какую сумму получат Магомед и Владимир нет. Лысый хищник сообщил о том, что его гонорар превышает 10 000 000 рублей.
«Там нормальное количество цифр. Если бы я озвучил свой гонорар, Минеев не захотел бы драться за ту сумму, которая у него есть. У нас восемь цифр в гонораре, это точно», — заявил Исмаилов интервью ТАСС.
Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев размер выплат бойцам не подтвердил, но заверил, что гонорары участников главного боя года в России идентичны.
Дата и время боя-реванша Владимир Минеев – Магомед Исмаилов
Турнир Минеев – Исмаилов 2 состоится 16 октября 2021 года. Бой-реванш начнётся не ранее 23:00 по московскому времени.
Когда состоялся первый бой Минеев – Исмаилов, результат
Владимир Минеев и Магомед Исмаилов впервые встретились в клетке 19 октября 2018 года на турнире Fight Nights Global 90, состоявшегося в Москве. Бой продлился все пять предусмотренных раундов. Один из судей отдал победу Магомеду (48-46), второй – Магомеду (48-46), а третий зафиксировал ничью (48-48).
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