Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги разрешится в клетке! LIVE!

Сколько заработают Минеев и Исмаилов

Достоверной информации о том, какую сумму получат Магомед и Владимир нет. Лысый хищник сообщил о том, что его гонорар превышает 10 000 000 рублей.

«Там нормальное количество цифр. Если бы я озвучил свой гонорар, Минеев не захотел бы драться за ту сумму, которая у него есть. У нас восемь цифр в гонораре, это точно», — заявил Исмаилов интервью ТАСС.

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев размер выплат бойцам не подтвердил, но заверил, что гонорары участников главного боя года в России идентичны.