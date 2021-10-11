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Владимир Минеев – Магомед Исмаилов 2 — когда бой-реванш, дата и время, где смотреть онлайн боя-реванша Минеев – Исмаилов

Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги разрешится в клетке! LIVE!
Игорь Брагин
Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги
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Самый ожидаемый бой в России между двумя непримиримыми врагами состоится! Подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

16 октября 2021 года в Красной поляне (Сочи, Россия) на «WoW Arena» пройдёт турнир AMC Fight Nights 104. В главном событии состоится бой-реванш между российскими бойцами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. На кону будет стоять чемпионский пояс в среднем весе. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию события.

Кард турнира Минеев — Исмаилов 2 Где смотреть онлайн трансляцию боя Минеев — Исмаилов 2? Дата и время боя-реванша Владимир Минеев – Магомед Исмаилов
Live Игорь Брагин

Кард турнира Минеев — Исмаилов 2

Основной кард

  • Владимир Минеев — Магомед Исмаилов
  • Вагаб Вагабов — Хасан Юсефи
  • Роман Силагадзе — Мухаммад Эминов (бой за титул чемпиона в полулёгком весе)
  • Михаил Аллахмердиев — Шарабутдин Магомедов
  • Давид Бархударян — Артур Алибулатов
16:08 Игорь Брагин

Результаты боя Александр Минеев — Исмаилов 2

В поединке за звание чемпиона в среднем весе запланированы 5 раундов по 5 минут. Поединок может закончится досрочно, если один из бойцов отправит соперника в нокаут (технический нокаут), проведёт сабмишен (болевой или удушающий приём), либо будет дисквалифицирован. В том случае, если бой продлится всю дистанцию, победителя выявят судьи. Если судьи не сумеют выбрать победителя (как это было в первом поединке), может быть зафиксирована ничья.

16:08 Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию боя Минеев — Исмаилов 2?

Трансляцию турнира AMC Fight Nights 104 «Минеев — Исмаилов 2» осуществит Матч ТВ и Матч! Боец. Начало ивента запланировано на 18.00, основного кард планируется на 21.00 мск.

16:08 Игорь Брагин

Сколько заработают Минеев и Исмаилов

Достоверной информации о том, какую сумму получат Магомед и Владимир нет. Лысый хищник сообщил о том, что его гонорар превышает 10 000 000 рублей.

«Там нормальное количество цифр. Если бы я озвучил свой гонорар, Минеев не захотел бы драться за ту сумму, которая у него есть. У нас восемь цифр в гонораре, это точно», — заявил Исмаилов интервью ТАСС.

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев размер выплат бойцам не подтвердил, но заверил, что гонорары участников главного боя года в России идентичны.

16:07 Игорь Брагин

Дата и время боя-реванша Владимир Минеев – Магомед Исмаилов

Турнир Минеев – Исмаилов 2 состоится 16 октября 2021 года. Бой-реванш начнётся не ранее 23:00 по московскому времени.

16:07 Игорь Брагин

Когда состоялся первый бой Минеев – Исмаилов, результат

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов впервые встретились в клетке 19 октября 2018 года на турнире Fight Nights Global 90, состоявшегося в Москве. Бой продлился все пять предусмотренных раундов. Один из судей отдал победу Магомеду (48-46), второй – Магомеду (48-46), а третий зафиксировал ничью (48-48).

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