Исмаилов — о бое с Минеевым: когда лягу на него, почувствует, что я на 500 граммов легче

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с Владимиром Минеевым. Магомед и Владимир сразятся 16 октября 2021 года в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи.
«В весе иииииууууу. Перегоняли 500 граммов, 500 граммов форы для моего оппонента. Когда буду лежать на нём, он почувствует, что я на 500 граммов легче. Но это никак не поможет ему. Идём за победой», — написал Исмаилов.
Это будет вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Бой тогда завершился вничью раздельным решением судей.
На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.
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