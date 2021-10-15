Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов — о бое с Минеевым: когда лягу на него, почувствует, что я на 500 граммов легче

Исмаилов — о бое с Минеевым: когда лягу на него, почувствует, что я на 500 граммов легче
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с Владимиром Минеевым. Магомед и Владимир сразятся 16 октября 2021 года в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи.

«В весе иииииууууу. Перегоняли 500 граммов, 500 граммов форы для моего оппонента. Когда буду лежать на нём, он почувствует, что я на 500 граммов легче. Но это никак не поможет ему. Идём за победой», — написал Исмаилов.

Это будет вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Бой тогда завершился вничью раздельным решением судей.

На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги разрешится в клетке! LIVE! Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги разрешится в клетке! LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021