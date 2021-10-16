«Божьей помощи Вадиму!» Фёдор Емельяненко поддержал Немкова перед боем с Энгликасом

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко выступил с поддержкой соотечественника Вадима Немкова перед его боем на турнире Bellator 268.



«Божьей помощи Вадиму в поединке! Переживаем, молимся, поддерживаем!» — написал Емельяненко на своей странице в «Инстаграме».



Немков является чемпионом организации Bellator в полутяжёлом весе. Его соперником станет литовец Джулиус Энгликас, который выйдет на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни. Поединок Немкова и Энгликаса начнётся не ранее 7:00 мск 17 октября. Ранее состоялось официальное взвешивание бойцов.



Самому Емельяненко также в ближайшем будущем предстоит бой. В рамках турнира Bellator 269, который состоится в Москве 23 октября, Фёдор встретится с американцем Тимоти Джонсоном.

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